الميليشيات المسلحة تستهدف المدنيين في مدينة حلب

ارتقى 3 شهداء وأصيب 6 أشخاص بجروح معظمهم أطفال جراء سقوط قذائف صاروخية أطلقتها اللميليشيات المسلحة الإرهابية على منطقة الحمدانية السكنية بمدينة حلب.

وافاد مصدر في قيادة شرطة محافظة حلب بأن الإرهابيين المنتشرين في الريف الغربي قصفوا ظهر اليوم بـ 4 قذائف صاروخية منازل المواطنين في جمعية تشرين ومشروع 3000 شقة بمنطقة الحمدانية السكنية في المدينة.

وأشار المصدر إلى أن الاعتداءات الإرهابية أسفرت عن “ارتقاء 3 شهداء بينهم امرأة وطفل وإصابة 6 آخرين بجروح متفاوتة بينهم 4 أطفال ووقوع أضرار مادية بمنازل المواطنين والممتلكات العامة والخاصة”.

هذا وقد كانت المجموعات الإرهابية في الثامن من الشهر الجاري قد قامت بقصف مركز توزيع مساعدات إغاثية تابعا للهلال الأحمر العربي السوري في حي الحمدانية بعدد من القذائف الصاروخية ما تسبب باستشهاد 3 أشخاص وإصابة آخرين أحدهم من موظفي الهلال الأحمر.

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