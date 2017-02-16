السيد نصرالله: ما تمثله المقاومة من قوة واحتضان كبير وعميق وقوي هو عنصر القوة الاساسي الى جانب الموقف الثابت والراسخ لفخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون

16 فبراير, 2017 - 5:15 مساءً
السيد نصرالله: ما تمثله المقاومة من قوة واحتضان كبير وعميق وقوي هو عنصر القوة الاساسي الى جانب الموقف الثابت والراسخ لفخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون
16 فبراير, 2017
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