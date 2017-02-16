السيد نصرالله: اذا شعر العدو ان المقاومة وبيئتها ضعفت هذا سيشجع العدو على شن الحرب على لبنان

16 فبراير, 2017 - 5:18 مساءً
السيد نصرالله: اذا شعر العدو ان المقاومة وبيئتها ضعفت هذا سيشجع العدو على شن الحرب على لبنان
16 فبراير, 2017
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