السيد نصر الله: الرئيس عون ازعجهم عندما تحدث في الجامعة العربية عن القدس وذكرهم بمسؤولياتهم كعرب عن فلسطين والمقدسات وازعجهم عندما تحدث عن المقاومة

16 فبراير, 2017 - 5:38 مساءً
16 فبراير, 2017
«« الموضوع السابق
الموضوع التالي »»

مقالات مشابهة

إعلانات

حدث الساعة

سجل لتصلك أهم الأخبار

* = required field

powered by MailChimp!
خبر عاجل