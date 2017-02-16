وفد المعارضة يبحث في الشكليات ..وهذه مطالبهم

قال رئيس وفد المعارضة السورية إلى أستانا المدعو محمد علوش اليوم أن المعارضة قررت استكمال التفاوض في أنقرة لوضع آلية محددة للإفراج عن المعتقلين.

وقال علوش في مؤتمر صحفي أعقب اجتماع أستانا: “أكدنا على تشكيل لجنة للمراقبة تضم روسيا وتركيا ودولا عربية ورفضنا أي دور لإيران في سوريا”… “نرفض الدور الإيراني جملة وتفصيلا”.

وأشار علوش لى أن وفد المعارضة خاض مفاوضات شاقة مع الجانب الروسي على مدى 4 ساعات.

وقال: “الروس أكدوا لنا أنهم سيرسلون لنا أجندة “فك الحصار” عن الغوطة الشرقية “، مشددا على أن المعارضة طالبت باستخدام مصطلح “الحل” بدلا من “المصالحة”.

وأفاد رئيس وفد المعارضة السورية إلى محادثات أستانا، أن الجانب الروسي اقترح “تقديم 100 اسم للإفراج عنهم من المعتقلات”.

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