وكالات: نحو 40 قتيلاً وأكثر من 100 جريح بتفجير إرهابي جنوبي باكستان

16 فبراير, 2017 - 5:56 مساءً
16 فبراير, 2017
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