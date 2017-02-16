بشار الجعفري يُِِِِِِِِِِسقط ورقة التوت الأخيرة عن الأردن

مندوب سوريا الدائم إلى الأمم المتحدة بشار الجعفري أو كما يقول له السوريون أسد الدبلوماسية أسقط ورقة التوت الأخيرة عن الأردن ،

بشار الجعفري الذي عرف بقوة رده تحدث في المؤتمر الصحفي الذي أعقب اجتماعات أستانا خلف الابواب المغلقة أن الاردن سواء من خلال استضافته غرفة “الموك” وهي غرفة العمليات العسكرية للميليشات المسلحة في جنوب سوريا أو من خلال تسهيل تحركات الارهابيين فإنه يخل بعلاقات حسن الجوار والاخوة

كاشفا للإعلام عن الرعاية الاردنية التي تقدمها ل8 فصائل مسلحة فقال “,هناك هجوم تشنه ثمان فصائل ارهابية على مدينة درعا وكلها تحظى بالرعاية الاردنية”

ليعود الدبلوماسي السوري الأول محرجاً الاردن التي تلعب دور المراقب في مفاوضات استانا فيقول :”قد يسهم دور الاردن بصفته كمراقب في استانا في قيام عمان بإعادة النظر في سياساتها الخاطئة تجاه سوريا”