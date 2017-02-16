أعنف تفجير “داعشي” في بغداد منذ بداية العام

أكدت مصادر طبية وأمنية سقوط 48 قتيلا على الأقل وأكثر من 55 مصابا جنوبي بغداد الخميس 16 فبراير/شباط، في أكثر الهجمات دموية هذا العام 2017 في العراق، والذي تبناه تنظيم “داعش”.

وقالت المصادر الأمنية أن الهجوم كان بسيارة مفخخة متوقفة في شارع مزدحم مليء بمواقف السيارات، وتجار السيارات المستعملة في حي الشرطة الرابعة جنوبي العاصمة.

ورجحت المصادر الطبية ارتفاع حصيلة القتلى بسبب الجروح الخطيرة التي يعاني منها بعض المصابين.

وأعلن تنظيم “داعش” مسؤوليته عن التفجير في بيان تناولته مواقع موالية له على الإنترنت، علما أن التنظيم كثف من هجماته بعد أن فقد السيطرة على شرق الموصل خلال عملية التحرير التي تشنها القوات العراقية.

وهذا تفجير هو الثاني، الذي يستهدف سوقا للسيارات خلال 24 ساعة، فقد فجر انتحاري الأربعاء شاحنة مفخخة في مدينة الصدر، ذات الغالبية الشيعية، شرقي العاصمة ما أسفر عن مقتل 15 شخصا على الأقل، ووقع الانفجار في شارع ممتلئ بتجار السيارات المستعملة.

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