ايران ترد على مزاعم مساعد وزير الخارجية البريطاني

وقال قاسمي رداً على مزاعم مساعد وزير الخارجية البريطاني انه وكما تم الإعلان مراراً فإن اختبار إيران الصاروخي يندرج في إطار برنامجها الدفاعي ولا ينتهك مطلقاً أياً من تعهداتها الدولية.

وتابع أن السياسة المبدئية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في المنطقة تقوم على إرساء دعائم الاستقرار وبذل ما بوسعها دوماً لترسيخ الأمن والاستقرار في تعاونها مع دول المنطقة. وأضاف: قد قلنا دوما إن استقرار المنطقة وضمانه وتعزيزه ينيغي أن يكون على يد دولها وإن تواجد القوات الأجنبية في هذه المنطقة من شأنه أن يؤدي للمزيد من التوتر وعدم الاستقرار.

وأشار إلى المحاولات الأخيرة لبريطانيا للعودة من جديد إلى منطقة الخليج الفارسي وقال إن المثال البارز للدور المخرب وغير البناء لتواجد القوات الأجنبية في منطقة الخليج الفارسي يتجلى في استغلال ساسة بريطانيا ظروف المنطقة عبر إعطاء صورة مقلوبة عن الحقائق وتبرير إجراءات بلادهم التدخلية وانتهاز الفرصة في اتجاه تعزيز تواجدها العسكري في منطقة الخليج الفارسي.

وأضاف: في هذا السياق نعتبر مساهمة بريطانيا في تسليح بعض دول المنطقة في عدوانها الظالم على اليمن وقتل المدنيين والنساء والأطفال مننائه، بأنه نموذج صارخ لإجراءات بريطانيا المزعزعة لاستقرار المنطقة.