لافروف يبحث ونظيره التركي تعزيز نظام الهدنة في سوريا

ذكرت وزارة الخارجية الروسية الخميس 16 فبراير/شباط أن الوزير سيرغي لافروف بحث مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو مسألة تعزيز نظام الهدنة في سوريا.

وجاء في بيان الخارجية، أن “الوزيرين ناقشا القضايا الرئيسة، وفي مقدمتها وضع وآفاق تطور العلاقات الروسية – التركية، قبل كل شيء في المجال السياسي والتجاري – الاقتصادي”.

وأضاف البيان، أنه “جرى تبادل للآراء حول الوضع في سوريا، بما في ذلك في سياق تنسيق الإجراءات المشتركة لمحاربة الإرهاب وتعزيز نظام وقف العمليات القتالية في البلاد، والمساهمة في قيام عملية التسوية السياسية”.

وأكدت الخارجية الروسية على أن لافروف وجاويش أوغلو ركزا، بشكل خاص، على ما يعرف بـ”عملية أستانا”.

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