فرنسا: موقف أمريكا من السلام في الشرق الأوسط “مشوش ومقلق”

قال وزير خارجية فرنسا يوم الخميس إن فرنسا تعتبر موقف الولايات المتحدة من عملية السلام في الشرق الأوسط “مشوش ومقلق” في رد على تخلي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن التزام بلاده بحل الدولتين.

والتقى الوزير الفرنسي جان مارك إيرو بنظيره الأمريكي ريكس تيلرسون خلال اجتماعات وزراء خارجية مجموعة العشرين في بون حيث قال إنه حصل على بعض التطمينات بشأن موقف واشنطن من روسيا لكنه لم يجد تطمينات تذكر بشأن الشرق الأوسط.

وقال “أردت أن أذكره بعد الاجتماع الذي عقد بين دونالد ترامب و (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو بأن رأي فرنسا هو أنه ليس هناك خيارات أخرى غير حل الدولتين وأن الخيار الآخر الذي طرحه السيد تيلرسون ليس واقعيا ولا عادلا ولا متوازنا.”

ولم يحدد الخيار الآخر الذي طرحه تيلرسون. وفي مؤتمر صحفي في واشنطن مع نتنياهو يوم الأربعاء قال ترامب “أنظر إلى حل الدولتين وحل الدولة الواحدة وأميل إلى ما يميل إليه الطرفان.”

وعن روسيا قال إيرو إنه اطمأن جزئيا لتأكيد تيلرسون أن العقوبات المفروضة على روسيا بسبب موقفها في أوكرانيا لن تُرفع إلا إذا حدث تقدم في تنفيذ اتفاقات مينسك لإنهاء القتال في شرق أوكرانيا.

وقال للصحفيين “وجدت أن هناك موقفا محددا أكثر (بشأن روسيا) لكن لم أجد ذلك في الملف “الإسرائيلي”-الفلسطيني الذي كان الموقف منه مشوشا ومقلقا.”

وأضاف إيرو أنه يوجد اختلاف واضح في الرأي بين بلديهما بشأن الاتفاق النووي الإيراني حيث تريد الولايات المتحدة مراجعته بالكامل.

وقال إيرو إنه سيلتقي مع تيلرسون مجددا في واشنطن الشهر المقبل خلال اجتماع بشأن محاربة “تنظيم الدولة الإسلامية”.