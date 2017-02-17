كيري من حلبة الدبلوماسية إلى.. ؟!

17 فبراير, 2017 - 10:31 صباحًا المصدر: وكالات
كيري من حلبة الدبلوماسية إلى.. ؟!

كشفت صحيفة “Wall Street Journal ” أن وزير الخارجية الأمريكي السابق جون كيري سيصبح في العام الدراسي المقبل مسؤولا عن برنامج تعليمي متعدد التخصصات في جامعة ييل الخاصة.

وتشمل المهام التي سيتولاها الدبلوماسي الأمريكي السابق في هذه المؤسسة التعليمية، التدريس وإقامة المؤتمرات المتخصصة في مجال العلاقات الدولية، والبيئة ودراسة التطرف والاستبداد، بالإضافة إلى سبل معالجة مشاكل الدول الفاشلة.

يشار أن كيري هو أيضا خريج جامعة ييل عام 1966. وتتوقع إدارة هذه المؤسسة التعليمية أن يسهم البرنامج الذي سيتولاه وزير الخارجية الأمريكي السابق في تطوير مناهج سياسية جديدة.

المصدر: وكالات
17 فبراير, 2017

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