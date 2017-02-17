لمن قالت كارول سماحة “خرجو زوجتو تخونوه”

كشفت النجمة كارول سماحة عن سبب خلافها مع النجمة إليسا خلال حديثها مع الإعلامية ريما نجيم عبر أثير إذاعة صوت الغد ضمن برنامج “أوائل”.

وقالت سماحة: “توترت الأجواء بيننا خلال برنامج إكس فاكتور، وأتأسف لكون صداقتنا إنتهت لأسباب بلا معنى ولكني أحب صراحتها”.

وحول تصريحات النجمة شيرين التي سخرت فيها من عمرو دياب، ردّت سماحة “أنا أحب شيرين عندما تغنّي فقط وأتمنّى أن تغنّي فقط…هذا جوابي. أنا ضد أن نتكلّم بالسوء عن الآخرين خاصة من صنعوا مسيرة مهنية وقدموا أعمالاً عالمية أمثال عمرو دياب”.

وفي موضوع عمليات التجميل قالت “التجميل حالة جميلة دخلت حياتنا، وهي ترفع معنويات المرأة. العمر لم يؤثر على الفنان. لكن ليس لديّ هوس بالتجميل والدليل أنني منذ عشرة أشهر لم أحقن جبيني بالبوتوكس وهذا لا يؤثر عليّ بشيء”.

وعن موقفها من خيانة المرأة، أشارت “قد أتفهّمها إذا عانت كثيراً مع شريكها وبقول “خرجو زوجتو تخونوه”، كما أوضحت أنها مع قرار الرئيس السيسي بمنع الطلاق الشّفهي لأنه قد يحدث في لحظة غضب وقد يساعد ذلك على تقليل حالات الطلاق المتكاثرة.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

