عائلة شكر: “الجديد” أظهرت وجهها البشع

أعلنت عائلة شكر في بيان أن “كل إناءٍ بما فيه ينضح، وقناة “الجديد” أظهرت وجهها الإعلامي البشع عبر إثارتها قضية وطنية هي جريمة إختطاف فاضحة إرتكبت بحق الإمام المغيّب السيد موسى الصدر، قام بها الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي ضارباً عرض الحائط بكل القيم ومقاييس الأخلاق والشرف والمروءة”.

وأوضحت أنه “لم تكتف “الجديد” التي حاولت التستر بالحرية الإعلامية نشر الأكاذيب والأضاليل المفبركة حول هذه القضية المقدّسة، بل تطاولت على قامة وطنية لبنانية هو رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي لطالما كان ولا يزال يشكّل السد المنيع لدرء كل الفتن التي تحاك كل اللبنانيين، عبر مؤامرات داخلية وخارجية، لتمزيق الوطن وشرذمة صفوف أبنائه. وبفضل جهود بري نعم لبنان بالطمأنينة والإستقرار في وقت باعت هذه الوسيلة الإعلامية شرف المهنة في سوق النخاسة والمزايدات الرخيصة عبر استضافتها أقزاماً، والهدف كسب المناقصات غير القانونية وتنفيذ إملاءات أسيادها من أجل حفنة من المال الرخيص”.

وأشارت إلى أن “العائلة تقف صفاً واحداً إلى جانب بري و”حركة أمل”، معاهدين بذل الدماء والتضحيات من أجل كشف حقيقة إختفاء الإمام الصدر، وهي طوع إشارة بري حامل الأمانة من صاحب الأمانة، والصخرة في جدار الصمود والحرية في عيون الحسود”.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

