هذا ما كشفه رئيس الوفد الإيراني لمحادثات “أستانا”

دعا مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية والإفريقية حسين جابري أنصاري رئيس الوفد الإيراني إلى محادثات أستانا كل الجماعات السورية إلى “إجراء مفاوضات مع الحكومة السورية لحل الأزمة الراهنة بشكل سلمي”، موضحاً أن “المباحثات الأولى قد حققت تقدّما ملحوظا خلال الأسابيع والأيام الماضية حيث تم تشكيل لجنة من الدول الرّاعية للاتفاق لمراقبة وقف إطلاق النّار، وكانت عمليات خرق وقف إطلاق النار محدودة جدًّا”.

وأشار إلى أن “الاتفاق الأخير قد أتاح بعودة آلاف اللاجئين إلى مدينة حلب، واستطاعت إيران من إيصال المساعدات الإنسانيّة ضمن إطار المساعدات التي يقدمها المجتمع الدّولي”، مشيراً إلى أن “فرصة وقف إطلاق النّار هذه قد أدّت إلى إيجاد الأرضية لإعادة إعمار المدن لا سيما مدينة حلب وأعطت الأمل للسوريين باقتراب انتهاء الأزمة في بلادهم”.

ورأى أن “جهود الدّول الثلاثة ليست جهودا بديلة عن جهود المجتمع الدّولي بل جهودا مكملة لها، حيث يتطلّب استمرار عملية السلام في سوريا إلى إرادة وعزيمة أقوى من قبل الجميع”، مبدياً “التزام ايران بتسهيل جميع الإجراءات من أجل تثبيت وقف اطلاق النّار وتمهيد الأرضية المناسبة من أجل إطلاق حوار وطني سوري-سوريّ لتحديد مستقبل بلادهم”.

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