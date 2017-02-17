كيف سيكون طقس عطلة نهاية الأسبوع

توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، أن يكون الطقس غدا قليل الغيوم (بارد صباحا) مع ارتفاع درجات الحرارة خلال النهار التي تبقى دون معدلاتها الموسمية، وجاء في النشرة الآتي:

-الحالة العامة: طقس بارد مستقر على الحوض الشرقي للمتوسط.

-الطقس غدا قليل الغيوم (بارد صباحا) مع ارتفاع درجات الحرارة خلال النهار التي تبقى دون معدلاتها الموسمية، أما يوم الأحد فيكون قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة.

– الحرارة على الساحل من 7 الى 15 درجة، فوق الجبال من -3 الى 5 درجات، الأرز من -14 الى 2 درجة، في الداخل من -4 الى 6 درجات.

-الرياح السطحية:شمالية غربية إلى شمالية شرقية، سرعتها بين 10 و30 كلم/س.

-الإنقشاع: جيد.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 20 و 55 %.

-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج حرارة سطح الماء: 17 درجة.

-الضغط الجوي: 770 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس: 06:22 ساعة غروب الشمس: 17:22.

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