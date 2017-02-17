ميركل “متفاجئة” من الاستخبارات الألمانية

كشفت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أنها فوجئت حين علمت بأن الاستخبارات الخارجية الألمانية تتجسس على دول حليفة لحساب الأمريكيين، في فضيحة أميط اللثام عنها عام 2015.

ميركل وأمام لجنة برلمانية تحقق في التعاون بين الاستخبارات الخارجية الألمانية ووكالة الأمن القومي الأمريكية قالت:”كنت أعتقد أن الاستخبارات الخارجية لا تمارس سلوكا مماثلا”، موضحة أن التجسس على دول صديقة هو “مضيعة للجهد والطاقة”.

وكشفت المستشارة الألمانية عن دهشتها في هذا الشأن، مشيرة إلى أنها حين نددت بنشاطات التجسس بين دول حليفة عام 2013 لم يكن لديها “أي سبب للاعتقاد أن هذا المبدأ لا تحترمه الاستخبارات الخارجية الألمانية”.

واعترفت ميركل بوجود “ثغرات” في الأجهزة الأمنية الألمانية ينبغي ألا تتكرر. وتوقعت استمرار التعاون الأمريكي الألماني في عهد دونالد ترامب “لمصلحة” البلدين.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

