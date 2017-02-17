أكد وزير الإعلام ملحم الرياشي أن “قانون الانتخاب على الأبواب ليعيد انبثاق السلطة كما يجب ويعيد تمثيل الصحيح وعلى الأرجح سيولد قريباً”، مشيراً إلى أنه “ثمة جهد كبير من رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري للوصول إلى قانون جديد”.

الرياشي وفي تصريح له، لفت إلى أنه “منذ تسلمي حقيبة الإعلام أعيش هواجس العاملين في تلفزيون لبنان”، قائلاً “إننا سنكون يداً واحدة كي يتميز هذا التلفزيون لأننا بتنا في زمن نحتاج فيه أن يتميز، ومن هذه اللحظة ممنوع الاختلاف في تلفزيون لبنان بهدف تطويره وبناء صورة افضل عن لبنان”.

واعتبر أن “الإعلام في هذا البلد هو رسالة أكبر من البلد والمساس فيه مساس في القيم والديمقراطية”.

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