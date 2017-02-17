أعضاء جدد للهيئة العامة لتجمع رجال الأعمال

دعت الهيئة الإدارية لتجمع رجال الأعمال اللبنانيين، الهيئة العامة للانعقاد بشكل جمعية عمومية عادية سنوية، وجمعية عمومية انتخابية لانتخاب ستة أعضاء جدد للهيئة الإدارية.

وإثر الإجتماع انتخبت الهيئة العامة للتجمع، الهيئة الإدارية الجديدة وجاءت على الشكل التالي: فؤاد رحمه: رئيس، كلود بحصلي: نائبا للرئيس، جان حليس: أمين مال، انطوان صاصي:أمين سر، وميشال عسيلي، نبيل الجميل، بسام خويس، جان مارك إنجا، عبودي قاسم، هاديا منقارة، سامي سعادة وجورج تابت أعضاء.

وعقب إنتخابه أعلن الرئيس الجديد فؤاد رحمة عن إلتزامه بالخط الذي رسمه الرئيس السابق الدكتور فؤاد زمكحل مشددا على الإنجازات التي تحققت خلال ولايته.

وأكد رحمه على استمرار التجمع في المشاركة والتعاون مع الهيئات الإقتصادية لمعالجة الأمور الإقتصادية العامة في البلاد.

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