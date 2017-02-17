الخطيب: الأولوية لمعالجة النفايات

رحّب وزير البيئة طارق الخطيب بالتعاون البيئي مع دولتي هولندا وكندا، مؤكدا أن أولويات الوزارة اليوم هي أولاً تحضير خطة لمعالجة النفايات تتضمن حلولاً مستدامة وفور الانتهاء منها ستُعرض على مجلس الوزراء، وثانياً مكافحة التلوث في نهر الليطاني.

وكان وزير البيئة التقى في مكتبه اليوم القائم بأعمال سفارة هولندا في لبنان هان موريتس سخابفلد في حضور مستشارة الوزير الدكتورة منال مسلّم. وقد شرح القائم بالأعمال ما تقدمه بلاده من دعم ومساعدة للنازحين السوريين، وأشار إلى اهتمام هولندا بتقديم مساعدات عينية ونقدية في موضوعين بيئيين هما معالجة النفايات الصلبة ومكافحة التلوث في حوض نهر الليطاني.

ثم التقى الوزير الخطيب سفيرة كندا ميشيل كاميرون التي أكدت على صداقة بلادها ومحبتها للبنان وعلى دعمها للتخفيف من وطأة النزوح السوري من خلال مشاريع تنموية وتربوية تطال ايضاً المجتمعات الحاضنة، لافتة إلى أنها تعتبر وزارة البيئة وزارة هامة خصوصاً في ظل ما تواجهه من تحديات، مؤكدة على استعداد كندا لمزيد من التعاون لدعم القضية البيئية والحفاظ على الصحة العامة.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

