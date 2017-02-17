بالأرقام الصادمة.. هذا ماكشفته مفوضية اللاجئين في لبنان

كشفت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان في تقرير يوضح أبرز المستجدات الحاصلة على صعيد أوضاع اللاجئين السوريين أن عدد اللاجئين السوريين المسجلين لديها في مكتب المفوضية في لبنان الان، مليون و11 الفا و366 لاجئا، مشيرة إلى ان “الآثار الناجمة عن الصراع والنزوح على الصحة النفسية للاجئين السوريين عميقة جدا. فبالإضافة إلى تجارب العنف المتصلة بالنزاع والمخاوف بشأن الوضع في سوريا، يعاني اللاجئون من ضغوطات يومية جراء أوضاع نزوحهم. وذلك يشمل الفقر وعدم إمكانية الوصول إلى الاحتياجات والخدمات الأساسية واكتظاظ المساكن وانعدام الخصوصية ومخاطر العنف والاستغلال والعزل والتمييز المستمرة وفقدان الدعم الأسري والمجتمعي، فضلا عن الشعور بعدم اليقين بشأن المستقبل”.

وأوضحت أنه “تشكل تكلفة الرعاية الصحية أيضا تحديا آخر يواجهه اللاجئون، إذ لا يستطيع العديد منهم تحمل تكاليف العلاج. ويواجه بعض اللاجئين السوريين تحديات في ما يتصل بدخول مستشفيات الأمراض النفسية. فالتأخير في الحصول على موافقة المستشفيات وتكاليف الرعاية الباهظة التي تفوق في كثير من الأحيان قدرة الأسر، تجبر العديد من اللاجئين على اختيار عدم دخول المستشفى على الرغم من حاجتهم الماسة إلى ذلك”.

وأكدت المفوضية أن التدخلات المحلية المجتمعة كان لها دور مهم في الاستجابة لبعض المسائل المتصلة بالصحة النفسية. فالمبادرات المختلفة المنفذة، بما في ذلك من خلال مراكز التنمية المجتمعية والعاملين والمتطوعين في مجال التوعية ومجموعات المساعدة الذاتية، مثل المجموعات الشبابية، تضطلع بدور رئيسي في توفير الدعم والرعاية غير المباشرين للاجئين الذين يحتاجون إلى رعاية نفسية صحية. وتدعم المفوضية عمل أكثر من 550 متطوعا في مجال التوعية المجتمعية في لبنان؛ وهؤلاء يقومون بسد الفجوة بين مقدمي الخدمات والأشخاص الذين يحتاجون إلى الرعاية. أكثر من 79 مركزا من مراكز التنمية المجتمعية ومراكز الخدمات الإنمائية توفر هذا النوع من الخدمات في سائر أنحاء البلاد. وقد تم تنفيذ دورات تدريبية مهاراتية عدة في مراكز التنمية المجتمعية، وذلك بهدف تزويد النساء والرجال والشباب بالمهارات اللازمة ليصبحوا قادرين على الاعتماد على الذات واكتساب الثقة بالنفس، بالإضافة إلى أنشطة الدعم النفسي والاجتماعي التي تشتد الحاجة إليها. وقد شارك أكثر من 20,000 شخص في هذه الدورات التدريبية.

وكشفت المفوضية أن “ثمة أكثر من 850,000 لاجئ ولبناني بحاجة إلى الدعم من أجل الصمود خلال فصل الشتاء هذا. ويعيش اللاجئون الذين يمتلكون إقامة منتهية الصلاحية في خوف دائم من الاعتقال”.

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