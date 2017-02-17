الجيش السوري يوسّع نطاق سيطرته في ريف تدمر

وسعت وحدات من الجيش والقوات المسلحة العاملة في ريف حمص الشرقي نطاق سيطرتها خلال عملياتها ضد تنظيم “داعش” في ريف تدمر الغربي.

وأفاد مصدر عسكري بأن وحدات من الجيش والقوات المسلحة بالتعاون مع القوات الرديفة أعادت الأمن والاستقرار إلى قرية الكلابية في منطقة البيارات بريف حمص الشرقي بعد القضاء على آخر تجمعات إرهابيي “داعش” فيها.

هذا وكانت وحدات من الجيش بالتعاون مع القوات الحليفة أمس أقد أحرزت تقدما بحدود 2 كم خلال ملاحقتها إرهابيي “داعش” جنوب البيارات غرب مدينة تدمر في

في حين تمكنت من السيطرة الأربعاء أول أمس على معمل حيان للغاز ومحطة جحار لضخ الغاز وعدد من التلال في الريف الغربي لمدينة تدمر بعد عمليات نوعية سقط خلالها عشرات القتلى والمصابين بين صفوف تنظيم “داعش”.

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