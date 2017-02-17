مسلحو درعا يستهدفون المدنيين والجيش السوري يرد

استهدف الجيش السوري تحركات ميليشيات “جبهة النصرة” مما أدى إلى تدمير دبابة ومقتل طاقمها في حارة الفرن في بدرعا البلد، وسيارة مركب عليها رشاش 23 ومربض هاون جنوب الجمرك القديم.

مصدر عسكري أفاد بدمير سيارة بمن فيها من المسلحين غرب جسر الغارية الغربية والقضاء على معظم أفراد مجموعة مسلّحة في بلدة النعيمة في ريف درعا الشرقي.

وفي سياق متصل قام الجيش السوري يقوم بتأمين مادة الخبز مجانا للأهالي المتواجدين في حي السحاري بمدينة درعا .

هذا وقد ارتقى 3 أشخاص وأصيب 5 آخرون جراء قذائف صاروخية أطلقتها ميليشيات تنظيم جبهة النصرة الممتحصنة في بلدة النعيمة على حي الكاشف الشرقي بمدينة درعا.

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