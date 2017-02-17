روسيا تكشف خلاصة ما توصلت إليه مشاورات أستانا

تحدث ممثلون عن هيئة الأركان العامة للجيش الروسي عن نتائج المشاورات في أستانا الكازاخستانية حول تسوية الأزمة السورية وتثبيت الهدنة، وذلك خلال جسر تلفزيوني نظمته وكالة “سبوتنيك”.

وشارك في المناقشات عبر الجسر، أعضاء من الوفد الروسية إلى مفاوضات “أستانا-2” التي جرت في العاصمة الكازاخستانية بمشاركة وفدي الحكومة السورية والمعارضة السورية، الخميس وكذلك 3 من نواب مجلس الشعب السوري، وبرلمانيون روس.

وقال سيرغي أفاناسييف، نائب رئيس الإدارة العامة في هيئة الأركان الروسية، إن المشاورات نجحت في تنسيق آلية لتبادل السجناء والأسرى، وذلك جثامين القتلى، مؤكدا أن ذلك سيساهم في بناء الثقة بين الطرفين.

بدوره قال ستانيسلاف حجيمحميدوف، نائب إدارة العمليات العامة في هيئة الأركان أن الدول الضامنة ستشرف على التزام الطرفين بالهدنة بصورة صارمة. وتابع أن وفدي الحكومة والمعارضة أكدا خلال لقاء أستانا الالتزام بالهدنة التي دخلت حيز التنفيذ في 30 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وأضاف أن المشاورات في أستانا شهدت مواصلة الجهود لتحديد التزامات طرفي النزاع في إطار اتفاق الهدنة، وكذلك تفاصيل نظام الرقابة على وقف إطلاق النار. وتابع قائلا: “بذلك تم إنشاء آلية فعالة للرقابة تشجع طرفي النزاع على الالتزام بنظام وقف إطلاق النار”.

وأوضح أن صمود الهدنة في سوريا، يسمح للجيش السوري ومجموعة القوات الجوية الفضائية الروسية بتركيز الجهود على محاربة تنظيم “داعش” وإرسال طائرات روسية إضافية ووحدات من القوات السورية إلى المناطق التي مازال التنظيم يسيطر عليها.

وتابع أن جميع المشاركين في الاجتماع أقروا بأن عدد الخروقات للهدنة يتراجع ولو ببطء. وكشف أن 64 فصيلا من المعارضة السورية المسلحة تلتزم بوقف إطلاق النار، فيما انضم إلى الهدنة 1249 بلدة.

وفي الوقت نفسه، أشار حجيمحميدوف إلى تسجيل خروقات لوقف إطلاق النار باستخدام الأسلحة الثقيلة في 3 مناطق هي الغوطة الشرقية، وريفا درعا وحمص، مؤكدا أن كلا الطرفين ينتهكون الهدنة.

وتابع أن وزارة الدفاع الروسية تسجل عمليات تسلل إرهابيين من تنظيمي “داعش” و”جبهة النصرة” إلى المناطق الخاضعة لسيطرة القوات الحكومية.

بدوره تحدث زياد سبسبي، عضو مجلس الشيوخ (الاتحاد الروسي)، الذي يمثل جمهورية الشيشان، عن الجهود الروسية الإنسانية في سوريا، وأكد استعداد جمهورية الشيشان لتقديم المساعدات لجميع المدن السورية

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