على طاولة ديمستورا اللمسات الأخيرة لقائمة المشاركين في جنيف

قالت المتحدثة باسم المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا : إن دي ميستورا يضع اللمسات النهائية على قائمة المدعوين لمحادثات جنيف التي ستبدأ في 23 شباط.

وأضافت يارا شريف أن هناك بالفعل ردودا إيجابية على الدعوات التي وجهت حتى الآن وإن من المتوقع وصول بعض المشاركين مطلع الأسبوع القادم.

وتابعت شريف قولها، “تسترشد المفاوضات بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 الذي يتحدث بشكل محدد عن أسلوب الحكم ودستور جديد وانتخابات في سوريا”.

هذا ونفت المتحدثة الشائعات عن تأجيل المحادثات التي كانت مقررة أصلا في الثامن من شباط .

وكانت شريف قد أكدت في وقت سابق أن المفاوضات بين أطراف الأزمة السورية في جنيف ستنطلق رسميا في 23 شباط، وأن مكتب دي ميستورا وجه لأطراف المفاوضات الدعوات للحضور، ومن بينها 20 دعوة وجهت لمختلف قوى المعارضة.

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