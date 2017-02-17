الجعفري يُعرّي تركيا ..وأردوغان يتستر عبر”العربية”

إدّعى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده منعت عشرات آلاف الإرهابيين من دخول سوريا عبر الأراضي التركية، مشيدا بالتعاون بين أنقرة وموسكو على الساحة السورية.

حيث أوضح أردوغان في حديث لقناة “العربية” التي تدعم الميليشيات المسلحة أن بلاده منعت 40 ألف إرهابي من دخول سوريا،

في الوقت الذي كان فيه مندوب سوريا الدائم لدى الامم المتحدة بشار الجعفري قد صرح أمس في كلمته في مفاوضات استانا خاطبا الرأي العام حول ما تقوم به تركيا من تسهيل دخول الارهابيين إلى سوريا عبر أراضيها

موضحا بقوله“تركيا لديها مسؤولية ضبط الحدود لكنها لا تفعل ذلك بل تسهل دخول عشرات آلاف الإرهابيين إلى سورية ولا بد من اتخاذ إجراءات حاسمة لإغلاق الحدود التركية أمام تدفق الإرهابيين إلى سورية.. ولا يمكن لتركيا أن تلعب دور مولع الحرائق ورجل الإطفاء في وقت واحد”.

وشدد الجعفري أنه “على تركيا سحب قواتها الغازية من أراضي سورية واحترام بيان استانا1 الذي أكد على سيادة ووحدة الأراضي السورية”.

فيما جاء كلام أردوغان “للعربية” محاولا الرد بطريقة غير مباشرة على ما صرح به الجعفري فيقول : “إن مكافحة الإرهاب في المنطقة كما تعلمون مستمرة، لأن الإرهاب يستهدف دول المنطقة، وخاصة تركيا في الدرجة الأولى، وكما تعلمون فإن تركيا لها حدود مع سوريا على طول 911 كلم، وكذلك مع العراق على طول 360 كلم.

أما فيما يخص ما صرح به الجعفري فيما يخص انتهاكات تركيا للأراضي السورية وضرورة سحب قواتها الغازية من الأراضي السورية فقد كان كلام اردوغان معرض الحديث عما يجري في الرقة أشبه بجواب غير مباشر حيث قال: “تعد الرقة معقلا أساسيا لـ/داعش/، ونحن كقوات التحالف يجب أن نحقق هدفنا هذا، وقد ذكرت ذلك لدونالد ترامب، وإذا استطعنا تطهير الرقة من /داعش/، سنتمكن من تسليم المنطقة لسكانها الأصليين من إخواننا العرب”.

يذكر أن مندوب سوريا لدى الامم المتحدة بشار الجعفري أوضح للرأي العام ليل أمس في اجتماعات استانا دور تركيا في دعم المجموعات المسلحة وتسهيل دخولهم الى الاراضي السورية فيما أقدمت الخارجية السورية على إرسال عدة رسائل الى الامم المتحدة تطالب فيها الامم المتحدة بالقيام بواجباتها لوقف الاعتداءات التركية على اراضيها وضبط حدودها لوقف تدفق الارهابيين.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

