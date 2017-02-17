اسرائيل تهدّد: سنضرب البنى التحتية اللبنانية!

قال وزير الاستخبارات الإسرائيلي يسرائيل كاتس إنّ الأيام التي امتنعت فيها إسرائيل عن ضرب البنية التحتية اللبنانية قد ولت.

وتعليقاً على ما وصفها بتهديدات الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، قال كاتس في حديث مع الإذاعة الإسرائيلية إنّه في حال أقدم الحزب على قصف العمق الإسرائيلي والبنى التحتية، فإنّ إسرائيل ستردّ على ذلك بضرب الأهداف المتاحة كافة في لبنان.

وطالب كاتس بفرض عقوبات على حزب الله، كما طالب بالضغط على إيران لوقف تمويل الحزب على حدّ زعمه، متهماً حزب الله باستعداده للتضحية بالدولة اللبنانية من أجل خدمة مصالح إيران في المنطقة.

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