حمادة التقى فريد الخازن وسفير تركيا

استقبل وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة النائب فريد الخازن وتناول البحث الحاجات التربوية لمنطقة كسروان وسبل تأمين الموارد البشرية والتجهيزات اللازمة لمدارس المنطقة.

ثم التقى سفير تركيا شغاطاي أرجييس وبحث معه في العلاقات التربوية والجامعية بين المؤسسات في البلدين. كما بحثا في المنح الجامعية التي تقدمها المؤسسات الجامعية التركية للطلاب الجامعيين في لبنان. وأجريا جولة أفق في الوضع السياسي والأمني في المنطقة وتطورات الأوضاع في المرحلة الأخيرة.

كذلك استقبل الوزير حمادة وفدا من جامعة MUBS برئاسة الدكتور حاتم علامة في حضور السيدة إيفون عبد الباقي، وتناول البحث متطلبات الجودة لمؤسسات التعليم العالي، وبرامج الجامعة وتخصصاتها وأنشطتها وتسريع طلباتها لجهة الموافقة على إختصاصات جديدة. واكد الوزير حمادة أهمية الجامعة ونشاطها ومسيرتها والنجاحات التي حققتها منذ تأسيسها.

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