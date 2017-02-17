انفجار مدرعة للجيش المصري في شمال سيناء

أعلنت مصادر مصرية أمنية اليوم عن تفجير مدرعة تابعة للجيش المصري أسفرت عن 5 ضحايا من المجندين وإصابة 2 آخرين بتفجير مدرعة تابعة للجيش المصري، في محافظة شمال سيناء

وأوضحت المصادر أن عبوة ناسفة انفجرت مستهدفة إحدى مدرعات الشرطة أثناء سيرها على الطريق الدولي “العريش- الحسنة” بجوار “مصنع إسمنت سيناء”، ما تسبب بسقوط قتلى وجرحى في صفوف أفراد الدورية.

من جهتها فرضت قوات الأمن المصري طوقا على منطقة التفجير، وباشرت بتمشيط المنطقة لملاحقة العناصر، التي زرعت العبوة، فيما نقل الجرحى إلى مستشفى العريش العسكري.

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