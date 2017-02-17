القاذفات الروسية الاستراتيجية تنفذ عملية نوعية في الرقة

نفذت مجموعة من قاذفات “تو-95 إم إس” الاستراتيجية الروسية المزودة بصواريخ مجنحة مطورة، سلسلة غارات على مواقع “داعش” في ريف الرقة السورية.

وأوضحت وزارة الدفاع في بيان صدر الليوم أن الغارات الروسية استهدفت قواعد ومعسكرات تدريب ومركز قيادة لأحد الفصائل الكبيرة في قوام “داعش”.

وأوضحت الوزارة أن القاذفات أقلعت، الجمعة، من أراضي روسيا وحلقت فوق الأراضي الإيرانية والعراقية، وصولا إلى الأجواء السورية، حيث وجهت ضربات باستخدام صواريخ “خ-101” المجنحة إلى مواقع تابعة لإرهابيي “داعش” في ريف الرقة.

وأكد البيان تدمير جميع الأهداف بنجاح، مضيفا أن مقاتلات “سو-30 إس إم” و”سو-35 إس” من مجموعة الطائرات الروسية المرابطة في قاعدة حميميم الجوية في ريف اللاذقية، قدمت التغطية الجوية للقاذفات أثناء تنفيذ المهمة.

وبعد إتمام المهمة عادت جميع الطائرات الحربية الروسية إلى مطارات مرابطتها.

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