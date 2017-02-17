قرار بإزالة كل المطبات في هذه المنطقة

أصدر محافظ الشمال رمزي نهرا قراراً طلب فيه من قائد منطقة الشمال العميد علي هزيمة ازالة المطبات على اوتوستراد البحصاص – كوسبا، بناء على تعميم صادر عن وزير الاشغال العامة والنقل تحت رقم 52/ ص تاريخ 17/1/2017.

وجاء في قرار نهرا: “بعد تكاثر ظاهرة انتشار المطبات خلافا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء على الاوتوستراد الممتد من البحصاص صعودا الى بلدة كوسبا، بما يؤدي الى عرقلة حركة السير وتضرر السيارات وسائقيها ويعرض السلامة العامة والمرورية لخطر كبير، يرجى الاطلاع والايعاز الى القطعات المعنية بإبلاغ البلديات ازالة كل المطبات على الاوتوستراد المذكور كل ضمن نطاقها، وذلك خلال مدة اقصاها اسبوع من تاريخه تحت طائلة اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يخالف مضمون هذا القرار”.

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