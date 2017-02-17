توزيع مساعدات روسية جديدة في سوريا

أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا، اليوم الجمعة، عن تقديمه نحو 27 طنا من المساعدات الإنسانية للمدنيين في حلب ومحافظتي دمشق واللاذقية في سوريا.

وجاء في بيان للمركز الروسي أنه “خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، حصل على المساعدات الإنسانية 3 آلاف و590 شخصا من السكان، وبلغ الوزن الإجمالي للشحنات الإنسانية التي تم نقلها إلى الجمهورية العربية السورية وتقديمها للسكان، 26.7 طن”.

وأشار المركز الروسي للمصالحة إلى أنه قام بـ 8 عمليات إنسانية في مدينة حلب (5 عمليات) واللاذقية (عمليتان) وبلدة صيدنايا بريف دمشق (عملية واحدة)، مشيرا إلى أنه تم تقديم 3.7 طن من الخبز لسكان حلب، و1.5 طن من الأدوية و3 أطنان من الأغذية لمستشفى عسكري في اللاذقية،

بالإضافة إلى تقديم مواد غذائية إلى السكان في صيدنايا.

بالإضافة إلى ذلك، نقل الطيران الروسي إلى قاعدة حميميم 18 طنا من المساعدات الإنسانية للأطفال السوريين.

وأشار البيان أيضا إلى أن الطائرات الروسية أنزلت بواسطة مظلات 20.6 طن من المساعدات الإنسانية الأممية إلى دير الزور السورية.

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