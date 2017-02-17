مسلحو “قسد”يخططون لعزل الرقة عن دير الزور

أعلنت مايسمى “قوات سوريا الديمقراطية” بدء الخطوة الثانية للمرحلة الثالثة من حملة “غضب الفرات”، وتركز فيها على عزل محافظة الرقة عن محافظة دير الزور، من المحور الشرقي.

هذا وقد ذكرت واقع كردية عن بيان صحفي مصور، أوضحت فيه المدعوة جيهان شيخ أحمد فيه المتحدة بإسم “غضب الفرات” أن الخطوة الثانية تهدف إلى “تحرير الريف الشرقي وعزل الرقة عن دير الزور”.

وأوضحت المتحدثة أن مايسمى “مجلس دير الزور العسكري”، المنضوي في “قسد”، يشارك وبشكل فعال من الجناح الشرقي بدعم ومؤازرة بقية القوات المتحالفة في حملة “غضب الفرات”.

وكان مايسمى “مجلس دير الزور العسكري”، و”قوات النخبة”، التابعة لـ مايسمى “تيار الغد السوري” برئاسة المدعو أحمد الجربا، انضووا في “سوريا الديمقراطية” مطلع كانون الثاني الجاري.

تجدر الاشارة إلى أن “القوات” حاليًا تتواجد على بعد 15 كيلومترًا شرق مركز مدينة الرقة، كذلك باتت على مشارف مدينة الطبقة من المحور الغربي.

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