عمليات نوعية للجيش السوري في دير الزور وريفي إدلب وحماه

نفذت وحدات من الجيش السوري مدعومة بالطيران الحربي سلسلة ضربات جوية على تجمعات ومقرات “جبهة النصرة ” و”داعش” المصنفين على لائحة الارهاب الدولي موقعة في صفوفهم خسائر بالأفراد والعتاد في ريفي إدلب وحماة ودير الزور.

مصدر عسكري أعلن تدمير تحصينات وتجمعات لإرهابيي “جبهة النصرة” في محيط قرية الكركات بريف حماة الشمالي مما أسفر عن مقتل عدد منهم من بينهم الإرهابي “محمد مصطفى الحسن”.

فيما نفذت وحدات من الجيش عمليات نوعية على تجمعات ومحاور تحرك الإرهابيين في قرية الصياد وبلدة طيبة الإمام أسفرت عن إيقاع العديد من القتلى والمصابين بين صفوفهم.

وفي ريف إدلب أسفرت الضربات الجوية للطيران الحربي عن “مقتل وإصابة أربعة إرهابيين من تنظيم “جبهة النصرة” من بينهم “معتز البكري” وتدمير أسلحة وذخائر كانت بحوزتهم على أطراف بلدة التمانعة بالريف الجنوبي”.

وإلى دير الزور سقط أكثر من 15 قتيلا بين صفوف تنظيم “داعش” المدرج على لائحة الإرهاب الدولية في عمليات لوحدات من الجيش والقوات الحليفة بإسناد من الطيران الحربي على تجمعاتهم وتحصيناتهم.

وأفاد مصدر عسكري بأن وحدات من الجيش مدعومة بالطيران الحربي نفذت رمايات مدفعية ضد تجمعات لإرهابيي “داعش” في محيطي لواء التأمين وجسر الرقة وشمال غرب تل بروك وحي الجبيلية في مدينة دير الزور وريفها.

وبين المصدر أن العمليات أسفرت عن “مقتل 15إرهابيا وتدمير عدد من السيارات بعضها مزود برشاشات للتنظيم التكفيري”.

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