ماذا حمل رئيس الأركان الأمريكية إلى تركيا؟

كشفت مصادر عسكرية تركية عن وصول رئيس هيئة الأركان المشتركة وقائد قوات مشاة البحرية الأمريكية، الفريق أول جوزيف دانفورد إلى تركيا.

وذكرت المصادر العسكرية، أن الطائرة التي تقل دانفورد حطت صباح الجمعة في قاعدة إنجيرليك الجوية الواقعة في ولاية أضنا جنوبي البلاد.

وسيلتقي القائد الأمريكي نظيرة التركي، الفريق أول خلوصي أكار في القاعدة العسكرية. ويتوقع أن يصدر تصريح صحفي مقتضب عقب انتهاء الاجتماع بين أكار ودانفورد.

كما يتوقع أن يبحث الجانبان الخلاف بين أنقرة وواشنطن حول الموقف من تنظيم “ب ي د”، الامتداد السوري لتنظيم “بي كا كا” الإرهابي بحسب المصادر العسكرية التركية، بالإضافة لبحث المرحلة المقبلة من عملية درع الفرات التي تستهدف تطهير مدينتي الرقة ومنبج من عناصر “داعش”.

وكان وزير الدفاع التركي فكري إيشيق، أعلن الخميس عبر مؤتمر صحفي في بروكسل، عن ترقب وصول رئيس هيئة أركان الجيش الأمريكي إلى تركيا الجمعة، حيث سيلتقي مع نظيره التركي خلوصي أكار.

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