بالأرقام.. حاكم مصرف سوريا يكشف عن كميات الاحتياطي المستهلكة

أكد حاكم مصرف سورية المركزي “دريد درغام” أن تقدير الأرقام التي تحتاجها سورية لشراء حاجتها من الوقود لم تصل حد “الصورة المأساوية”،

هذا وأدلى درغام تصريحات إعلامية أوضح فيهاأ ن الظروف تسير نحو التحسن، وخلال ثلاثة أشهر ستبدأ مرحلة أفضل مع خطة تحرير الآبار الغازية والنفطية من قبل الجيش العربي السوري.

مشيرا إلى أنه تم استهلاك جزء من الاحتياطات المالية التي تم تجميعها في المصرف المركزي منذ تسلم الحكومة الحالية لمهامها،

لافتاً إلى أن الكمية المستهلكة “ليست قليلة”، كما أوضح في الوقت نفسه أنه تم استهلاك 500 مليون دولار أميركي لشراء المشتقات النفطية، وذلك ضمن الخطة الحكومية لتأمين الاحتياجات الرئيسة للبلاد.

وختم درغام تصريحاته بالإشارة إلى أن “لجنة النفط” تعمل على تليبة الاحتياجات النفطية على المدى المتوسط الأمر الذي من شأنه التعاقد بشروط أفضل وتحقيق علاوات أقل وتأمين كميات أكبر، مشيراً إلى أنّ احتياجات سورية من المشتقات النفطية سنوياً تتجاوز الملياري دولار.

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