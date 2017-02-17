هذه حصيلة انتهاكات وقف اطلاق النار في سوريا

صرحت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن ممثلي روسيا في اللجنة الروسية – التركية المشتركة لمراقبة الهدنة في سوريا، رصدوا 4 انتهاكات لنظام وقف إطلاق النار خلال 24 ساعة.

حيث جاء في النشرة اليومية لمركز المصالحة الروسي في حميميم : “رصد ممثلو الجانب الروسي، في اللجنة الروسية – التركية المشتركة لمتابعة خروقات الاتفاقية المشتركة، 4 انتهاكات خلال 24 ساعة في محافظة اللاذقية”.

وأشارت النشرة الى أن “الجانب التركي رصد 8 انتهاكات، في محافظات ريف دمشق ودرعا، وحلب”، لافتة إلى أن الجانب الروسي لم يؤكد المعلومات حول هذه الانتهاكات.

هذا وأردفت النشرة أن القوات السورية تبسط سيطرتها على مساحة 33 كم مربع خلال 24 ساعة، وأن مساحة الأراضي المحررة من تنظيم “داعش” منذ بداية العام الجاري بلغت1721 كيلومتر مربع تشمل 51 بلدة ومدينة.

وفي السياق ذاته، أعلنت الوزارة أيضا، أن عدد المراكز السكنية التي انضمت لنظام المصالحة في سوريا بلغ 1259 بلدة ومدينة، وأن عدد المجموعات المسلحة التابعة للمعارضة والتي دخلت في نظام وقف الأعمال القتالية لا يزال 64 فصيلا.

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