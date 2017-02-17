تواجد القوات الأمريكية في سوريا خارج نقاش البنتاغون وروسيا

أعلن البنتاغون أن رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية جوزيف دانفورد لم يناقش مع نظيره الروسي فاليري غيراسيموف موضوع نشر قوات أمريكية في سوريا.

وقال جون فييج الناطق باسم الأركان الأمريكية: “هما لم يناقشا بتاتا الانتشار الحالي والمستقبلي للقوات الأمريكية في سوريا

تجدر الإشارة إلى أن بعض وسائل الإعلام الأمريكية كانت قد نشرت معلومات تقول إن البنتاغون قد يعرض على الرئيس دونالد ترامب إرسال قوات برية أمريكية إلى سوريا، ولكن لم تتوفر حتى الآن أية دلائل تثبت صحة هذا الكلام أو أي تأكيد رسمي لذلك.

كذلك روجت الصحافة عن افتراضات تتحدث عن احتمال إرسال قوات برية أمريكية إلى سوريا وأن قلق روسيا بخصوص ذلك قد نوقش خلال لقاء جوزيف دانفورد مع فاليري غيراسيموف الذي عقد أمس في باكو.

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