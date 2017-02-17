قبلان: نصون وطننا بوحدتنا وتعاوننا

أكد نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان على ضرورة “التضامن والتكاتف لحفظ بلادنا ومحاربة الارهاب التكفيري والصهيوني الذي يتهدد شعوبنا ومنطقتنا”.

لافتاً الى أنه “على اللبنانيين أن يتعاونوا لحفظ وطنهم ليبقى لبنان بأمن وأمان ويحظى انسانه بالسعادة في الدنيا والاخرة، فنصون وطننا بوحدتنا وتعاوننا على الخير والصلاح ونحفظه بالعمل المنتج الذي يخدم المواطن ويحقق منفعة الوطن”.

وفي خطبة الجمعة، رأى الشيخ قبلان أن “ما يعصف ببلادنا من فتن وبلاءات ونكبات لا يخلصنا منها إلا التمسك بالركن الوثيق المتمثل باللجوء الى الباري عز وجل”.