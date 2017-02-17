الجزائر ترسل مواداً غذائية لسكان ليبيا

أعلنت الخارجية الجزائرية، بأنها قدمت مساعدة إنسانية مكونة من 30 طنا من المواد الغذائية موجهة لسكان ليبيا في المناطق الحدودية .

وقال بيان لوزارة الخارجية الجزائرية إن “المساعدة من الحكومة الجزائرية تضاف إلى التفاتات تضامنية أخرى خصصها بلدنا تجاه الشعب الليبي الشقيق والجار الذي يواجه وضعا صعبا نظرا لتواصل الأزمة التي يتخبط فيها منذ عدة سنوات”.

وأَضاف المصدر الرسمي، أن “الجزائر تعتزم مواصلة جهودها الدائمة والمتواصلة تجاه جميع الأطراف الليبية من أجل وضع حد للخلافات التي يواجهونها في إطار حل سياسي من خلال حوار شامل والمصالحة الوطنية”.