الجيش يتقدم في دير الزور.. و”داعش” يعين “أميراً بلجيكياً” في المدينة

قالت مصادر ميدانية إن الجيش العربي السوري وسع من نطاق سيطرته في الجهة الغربية من منطقة المقابر مسيطرا على مساحات جديدة يبلغ عمقها نحو 400 م، كما تقدم جنوب غرب لواء التأمين على المحور الجنوبي لمدينة دير الزور وسيطر على مواقع جديدة كان تنظيم داعش يسيطر عليها.

وبعد اقتتال داخلي بين مجموعات تنظيم داعش في أحياء دير الزور، عين التنظيم المدعو “أبو مقاتل البلجيكي” في منصب “الأمير العسكري” للمدينة ومحيطها القريب، ولفتت المصادر إلى أن الاقتتال تزامن مع حشد تنظيم داعش لما يسمى بـ “الشرطة الإسلامية” لشن عملية كبيرة ضد الجيش السوري في أحياء المدينة وعلى جبهة مطار دير الزور، الأمر الذي أثار الخلافات بين المجموعات السورية والمجموعات الأجنبية.

إلى ذلك، استهدف الطيران الأميركي القرى الواقعة في محيط مدن ريف دير الزور الشرقي بعدد كبير من الغارات، ما أدى لسقوط عدد من الشهداء في محيط “البوكمال” و”الميادين”، ولم تعرف حصيلة الشهداء إلى الآن بسبب فرض داعش لطوق أمني حول المناطق المستهدفة.

يشار إلى أن المناطق الشرقية من دير الزور تشهد مجازر يرتكبها التحالف الأميركي بشكل مستمر بسبب المعلومات التي تقدمها الميلشيات العاملة لصالحه في الداخل السوري، والتي تنتشر في “معبر التنف” تحت حماية بريطانية مباشرة.

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