الجيش السوري يحرر حقل الشاعر.. ما هي أهميته؟

سيطر الجيش السوري على حقل الشاعر النفطي في ريف حمص الشرقي وسط سوريا الاربعاء بعدحوالي 3 سنوات على سيطرة تنظيم داعش عليه.

وقالت كالة الانباء الالمانية إن مقاتلي الفيلق الخامس التابع للجيش السوري مدعوماً بقوات روسية سيطرت مساء أمس الأربعاء 25-4-2017 على حقل الشاعر النفطي 38 كيلومترا شمال غرب مدينة تدمر في ريف حمص الشرقي.

وأكد مصدر عسكري عن سيطرة الجيش على الطريق الواصل بين مدينة تدمر وبلدة عقيربات في ريف حماة الشمالي الشرقي ما يسهل على القوات الحكومية التقدم باتجاه ريف حماة الشمالي الشرقي ومنها إلى بادية الرقة.

وتحظى منطقة “الشاعر” بأهمية استراتيجية، لاحتوائها آبارًا تمد الدولة السورية بمادة “الفيول”، إلى جانب شركة الغاز في المنطقة ذاتها، حيث أدى سقوط الحقل بيد التنظيم قبل 3 سنوات إلى تضاعف التقنين الكهربائي الذي يعاني منه الشعب السوري وباسترداد الدولة السورية السيطرة على حقل الشاعر من جديد سيتحسن وضع الكهرباء قريباً.

وسيطر الجيش السوري مدعوما بمقاتلين روس وتحت غطاء جوي روسي على عدد من حقل حيان وجحار في بادية تدمر وسط سورية خلال الشهرين الماضيين.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

