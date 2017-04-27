هل سيلتقي بوتين وترامب في أيار القادم ؟

نفى السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أي معلومات تشير إلى إعداد لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب في الشهر القادم.

بيسكوف ورداً على سؤال لوكالة “سبوتنيك” هل هناك لقاء بين الزعيمين في شهر أيار القادم، وهل هناك أي تحضيرات: “لا شيء، حتى الأن”.

يشار أن صحيفة “كوميرسانت” الروسية، نقلت عن مصادر حكومية معلومات، تشير إلى أنه من الممكن أن يجتمع الزعيمين الروسي والأمريكي في نهاية الشهر القادم في دولة أوروبية.

يذكر أن وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون زار موسكو في الـ 12 من الشهر الماضي، حيث اجتمع مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، وكذلك مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلا أن بيسكوف أكد بعد اللقاء أن إمكانية عقد لقاء بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب، لم تتضح بعد، خصوصا بعد لقاء لافروف وتيلرسون.

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