الجيش السوري يطرد النصرة نهائياً من ريف دمشق

27 أبريل, 2017 - 10:45 صباحًا المصدر: رصد الحدث نيوز
الجيش السوري يطرد النصرة نهائياً من ريف دمشق

وسع الجيش السوري من نقاط سيطرته في ريف دمشق، حيث سيطر على تل السيوف ومدجنة الامين في بلدة سعسع بريف دمشق.

في سياق متصل أحرز الجيش تقدماً آخر قدر بمسافة 400 متر داخل مناطق سيطرة مسلحي “جبهة النصرة” على محور ضهر الأسود باتجاه “مغر المير” في سفوح جبل الشيخ في أقصى ريف دمشق الجنوبي الغربي المتاخم إدارياً للقنيطرة.

وبحسب مصدر عسكري فقد شن الجيش هجوماً من محورين انطلاقاً من تلتي السيوف والحناوي باتجاه “ضهر الاسود” و”الزيات”، وتعد هذه المنطقة آخر المناطق التي تُسيطر عليها “النصرة” في ريف دمشق الجنوبي الغربي.

 

المصدر: رصد الحدث نيوز
27 أبريل, 2017

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