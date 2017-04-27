سوريا تكشف رسميا ماجرى في مطار دمشق وهكذا علقت إسرائيل

أفاد مصدر عسكري سوري عن تعرض احد المواقع العسكرية جنوب غرب مطار دمشق الدولي فجر اليوم إلى عدوان إسرائيلي بعدة صواريخ أطلقت من داخل الاراضي المحتلة ما أدى إلى حدوث انفجارات في المكان نتج عنها بعض الخسائر المادية.

وقالت وزارة الدفاع السورية في بيان لها إن إسرائيل شنت عدوان على أحد المواقع جنوب غرب مطار دمشق الدولي فجر اليوم، بعدة صواريخ أطلقت من داخل الأراضي المحتلة، وأدت لحدوث انفجارات ضخمة، نتج عنها خسائر مادية.

وتابع البيان: إن هذا العدوان الذي يأتي كمحاولة يائسة لرفع معنويات المجموعات الإرهابية التي تنهار تحت ضربات قواتنا المسلحة لن يثنينا عن مواصلة حربنا على الإرهاب وسحقه.

وعلقت وسائل إعلام الكيان الاسرائيلي على الاستهداف حيث قالت القناتان الثانية والعاشرة الإسرائيليتان نقلا عن وزير الاستخبارات يسرائيل كاتس قوله إن الهجوم يتفق مع السياسة الإسرائيلية بخصوص منع حزب الله من تعزيز قوته العسكرية ومنع وصول أسلحة متطورة إليه.

أما صحيفة معاريف فقد نقلت عن مصدر أمني لم تحدد هويته أن الطائرات الإسرائيلية هي التي نفذت الهجوم في محيط دمشق.

المراسل آلون بن ديفيد كتب على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: اسرائيل تعود الى سياسة الغموض وترفض تأكيد وقوفها وراء هجوم دمشق فجر اليوم.

أما باقي الصحف “هآرتس وجيروزاليم بوست ويديعوت أحرونوت” نقلت الخبر عما وصفته بالمصادر العربية وتقارير أجنبية ومواقع الكترونية وقناة الجزيرة.

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