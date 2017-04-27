مسؤول روسي: حان وقت وقف انتهاكات الطائرات الإسرائيلية

وأضاف الخبير الروسي أن دمشق فقط بحاجة إلى تعزيز الدفاعات السورية لصد جميع الهجمات، بما في ذلك الهجمات الإسرائيلية.

وأشار باغداساروف إلى أن حزب الله اللبناني يدعم القوات الحكومية السورية، ومن ثم تعد هذه الضربة بمثابة ضربة للتحالف بأكمله.

ويعتقد الخبير أنه حان الوقت لوقف الطائرات الإسرائيلية عن اقتحام المجال الجوي السوري.

تأتي هذه الضربة بعد أيام من قصف سلاح الجو التركي عدة مناطق في شمال شرق سوريا، مستهدفا مواقع لحزب العمال الكردستاني.

وكانت مصادر من المعارضة المسلحة السورية والمخابرات قد أكدت لـ”رويترز” قصف إسرائيل مستودعا للأسلحة تابعا لحزب الله اللبناني.