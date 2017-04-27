رد ناري لوئام وهاب على تصريح الجبير حول “رحيل الاسد”

وقال وهاب: “من قتل السوريين يا عادل الجبير هو من دفع الأموال وأمن السلاح للإرهابيين وهو المسؤول عن الدم السوري وسيحاكمكم التاريخ”.

واضاف: “حزب الله يا عادل الجبير مكانه في كل قلوب الشرفاء في الأمة وإذا كنت تريد الإستقواء بترامب فأبشر بطول سلامة يا مربعُ”.

وحول اليمن قال وهاب: “الأولى بك يا عادل الجبير أن تتضامن مع شعب اليمن المظلوم على يد طيرانك وصواريخك”.