رد ناري لوئام وهاب على تصريح الجبير حول “رحيل الاسد”

غرد الوزير السابق وئام وهاب عبر حسابه الخاص على “تويتر” ردا على تصريح الجبير حول أنه “لاوجود للاسد في مستقبل سوريا”، قائلا ان الجيش السوري يدافع عن أرضه وانت تعتدي على أراضي الغير.
وقال وهاب: “من قتل السوريين يا عادل الجبير هو من دفع الأموال وأمن السلاح للإرهابيين وهو المسؤول عن الدم السوري وسيحاكمكم التاريخ”.
واضاف: “حزب الله يا عادل الجبير مكانه في كل قلوب الشرفاء في الأمة وإذا كنت تريد الإستقواء بترامب فأبشر بطول سلامة يا مربعُ”.
وحول اليمن قال وهاب: “الأولى بك يا عادل الجبير أن تتضامن مع شعب اليمن المظلوم على يد طيرانك وصواريخك”.