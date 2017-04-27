يوم حافل في سوريا.. عدوان إسرائيلي ورد سوري

بينما ينشغل الشارع السوري بالغضب من العدوان الاسرائيلي على دمشق فجر هذا اليوم، يرد الجيش السوري بطريقته عبر استهداف تجمعات وتحركات عناصر جبهة النصرة على كافة الجبهات السورية، في حين يخوض اشتباكات هي الأعنف على جبهة القابون.

دمشق وريفها

أفادت مصادر ميدانية أن الجيش السوري يخوض اشتباكات وصفها بالأعنف على عدة محاور في حي القابون وسط تمهيد مدفعي مكثف ينفذه الجيش.

كما تحدث مصدر عسكري عن تعرض أحد المواقع العسكرية جنوب غرب مطار دمشق الدولي فجر اليوم إلى عدوان إسرائيلي بعدة صواريخ أطلقت من داخل الأراضي المحتلة ما أدى إلى حدوث انفجارات في المكان نتج عنها بعض الخسائر المادية.

وأكد المصدر أن هذا العدوان الذي يأتي كمحاولة يائسة لرفع معنويات المجموعات الإرهابية التي تنهار تحت ضربات قواتنا المسلحة لن يثنينا عن مواصلة حربنا على الإرهاب وسحقه.

درعا وريفها