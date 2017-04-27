بكين تحذر: لن نطيق حتى احتمال 1% لنشوب الحرب

أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي على ضرورة تجنب اندلاع حرب في شبه الجزيرة الكورية مهما كانت الظروف.

وانغ يي وخلال مؤتمر صحفي مع نظيره الألماني زيغمار غابرييل في برلين، أوضح أن بلاده وروسيا قلقتان من تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.

وشدد في هذا السياق قائلا :”حتى احتمال واحد من المئة لنشوب الحرب نحن لن نصبر عليه”، مضيفا “لأن كوريا الشمالية ليست الشرق الأوسط. إذا اندلعت الحرب في شبه الجزيرة الكورية ، فسيكون بانتظارنا عواقب لا يمكن تخيلها”.

هذا، وكانت الولايات المتحدة بدأت بنصب منظومة للدفاع الصاروخي أبكر من التوقعات في كوريا الجنوبية، ووصلت أمس الحاويات الأولى بمكونات منظومة “ثاد” إلى شمال شرق محافظة كينساندو، بحسب وزارة الدفاع لكوريا الجنوبية.

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