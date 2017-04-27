احتجاجات على مرشحي الرئاسة الفرنسية في باريس

تظاهر مئات طلاب المدارس في باريس احتجاجا على كلا مرشحي انتخابات الرئاسة الفرنسية الوزير السابق إمانويل ماكرون وزعيمة “الجبهة الوطنية” مارين لوبان.

وبدأت الاحتجاجات في العاصمة الفرنسية منذ صباح الخميس، ما أدى إلى إغلاق 10 مدارس بالكامل أو جزئيا.

وتحولت الاحتجاجات في بعض الأحيان إلى مواجهات بين الشرطة ومجموعات من المتظاهرين.

وتجري الاحتجاجات بمبادرة من الطلاب الذين يعتبرون أنفسهم معاديين للرأسمالية والفاشية وتم الإعداد لها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

ودعا هؤلاء الطلاب كل المؤيدين لهم إلى التظاهر في ساحة الجمهورية في باريس.

يشار في هذا السياق أن 69% من المواطنين الفرنسيين أعربوا عن عدم رضاهم عن مرشحي انتخابات الرئاسة الفرنسية، بحسب استطلاع للرأي العام أجري مؤخرا.

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